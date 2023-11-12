У Києві пʼяний водій BMW розбив припарковані автомобілі

У ніч на 12 листопада, у Києві пʼяний водій BMW розбив припарковані авто і влаштував масову бійку. Про це повідомила київська поліція.

За словами правоохоронців, ДТП сталася на проспекті Відрадному у Соломʼянському районі Києва. Водій BMW по черзі врізався одразу в пʼять припаркованих автомобілів.

У результаті в нього почалась суперечка з власниками пошкоджених автомобілів, яка переросла в масову бійку. В поліції зазначили, що в бійці також брали участь друзі водія BMW.

На місце прибули наряди патрульної поліції, спецпризначенці полку № 1 та поліція охорони.

Правоохоронці припинили конфлікт, після чого водій BMW погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер. Результат — 1,84 проміле алкоголю в крові. Наразі водія затримано. Інформації про постраждалих наразі немає.