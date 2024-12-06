За спробу підпалу службових авто затриманому загрожує ув'язнення

У Києві правоохоронці затримали рецидивіста з Харкова, який намагався підпалити службові авто поліцейських, щоб помститися за затримання під час комендантської години. Про це у п’ятницю, 6 грудня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як розповіли у Нацполіції, правоохоронці напередодні затримали харків’янина під час комендантської та доставили районного управління поліції для перевірки. З’ясувалось, що чоловік неодноразово мав проблеми із законом. Наступного дня харків’янин вирішив помститися правоохоронцям за затримання та спробував підпалити службові авто поліцейських.

«Для цього придбав легкозаймисту суміш та інші елементи, необхідні для так званого “коктейлю Молотова”. Одягнув непримітний одяг та капюшон, щоб не привертати увагу оточуючих. Дочекавшись слушного моменту, підійшов до поліцейського управління, підпалив пляшку з речовиною, жбурнув її через паркан у бік припаркованих авто, а потім втік», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначаються, що речовина не спалахнула і ніхто не постраждав. Поліцейські та співробітники СБУ встановили місцеперебування харків’янина та затримали його.

Затриманому оголосили підозру у замаху на умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, Нацполіція розповіла про хвилю диверсій у Києві, які спрямовані на правоохоронців та військових. Злочинці застосовують гранати та інші вибухові пристрої.