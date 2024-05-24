Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили групу наркоторговців. За даними слідчих, чоловіки видавали себе за військових, щоб безперешкодно пересуватися містом під час комендантської години. Про це у п’ятницю, 24 травня, повідомили у прес-службі Київської прокуратури.

Слідчі встановили, група наркоторговців діяла у столиці з лютого до травня 2024 року. Вдень покупці самостійно приїжджали за наркотиками, а вночі, під час комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар. Щоб вільно пересуватися в ночі, зловмисники вдягали військову форму та користувались фальшивими військовими документами.

«При перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, за продаж одного граму кокаїну зловмисники отримували близько 300 доларів. Також вони продавали клієнтам канабіс.

Під час обшуків у затриманих вилучили наркотики, готівку, отриману за збут наркотиків, чорнові записи та документи.

Слідчі повідомили чотирьом затриманим про підозри у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну (ч. 2 ст. 307 КК України). Наразі правоохоронці вирішують питання обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.