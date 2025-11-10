Правоохоронцям загрожує до 12 років ув'язнення

У Києві Державне бюро розслідувань викрило групу шахраїв, які намагалися привласнити квартиру померлої людини, а потім перепродати її. Серед шахраїв – співробітники правоохоронного органу. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановили слідчі, після смерті власника квартири, один з правоохоронців під час огляду місця події викрав документи на нерухомість.

«Потім він передав їх своєму колезі та його знайомому. Після перевірки ділки встановили, що законних спадкоємців на майно немає, тож спробували оформити квартиру на підставну особу та перепродати її за 45 тис. доларів», – йдеться у повідомленні ДБР.

Проте, слідчі ДБР та департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції викрили зловмисників. Правоохоронцям оголосили підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах (за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Підозрюваним загрожує ув’язнення строком від п’яти до 12 років та конфіскація майна. Незабаром суд обере для них запобіжні заходи.

Зауважимо, що ДБР не вказує, у якому правоохоронному органі працювали шахраї, однак судячи з того, що у їхньому викритті брали участь співробітники ДВБ Нацполіції, ймовірно, затримані – поліцейські.

Нагадаємо, у лютому 2025 року ДБР повідомило про підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра. Він намагався привласнити орендовану квартиру і надав суду підроблену розписку від власниці житла про нібито продаж квартири.