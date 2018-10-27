У Києві внаслідок пожежі на СТО згоріли три автомобілі

Рятувальники гасили пожежу на СТО у Києві півтори години

В Голосіївському районі Києва на станції технічного обслуговування (СТО) сталася пожежа, внаслідок якої три автомобілі згоріли повністю, ще чотири – отримали пошкодження, повідомили рятувальники.

Пожежа сталася в суботу, 27 жовтня, близько сьомої години ранку. Погасити її вдалося через півтори години, йдеться у повідомленні.

Загоряння виникло на території станції технічного обслуговування у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м. Окрім автомобілів, у пожежі також згоріло та отримало пошкодження обладнання станції технічного обслуговування та інструменти. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Рятувальники також показали фото з місця пожежі на СТО у Києві.

Також вони оприлюднили відео з місця пожежі на СТО у Голосіївському районі Києва.