Поліція затримала у Києві відомого догхантера Олексія Святогора

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 15:303130

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Поліція затримала у Києві відомого догхантера Олексія Святогора
Олексій Святогор, підкидає отруту безпритульним тваринам

У Києві, 8 червня, поліція затримала скандально відомого догхантера Олексія Святогора, який з 1 червня перебував у розшуку.

Про це на свій сторінці у Facebook повідомила правозахисна організація UAnimals.

«Затриманого живодера Олексія Святогора везуть у Дніпровське відділення поліції на вул. Красноткацькій, 2. Там він буде до прийняття судом запобіжної міри. Закликаємо активістів їхати під відділення і звертаємося до представників медіа з проханням про максимальне висвітлення», - йдеться у повідомленні.

44-річного Святогора звинувачують у порушенні статті 300 ч.2 і статті 300 ч.3 (Створення і розповсюдження продукції, що пропагандує культ насилля і жорстокості) на основі запиту Головного управління Національно поліції Києва. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Олексій Святогор – це скандально відомий догхантер, який займається активною пропагандою насилля над безпритульними тваринами. За твердженнями Святогора він є адвокатом та правозахисником, хоча його адвокатське посвідчення анульовувалось і поновлювалось Вищою кваліфікаційною комісією ще в 2008 році. 12 січня минулого року, Святогор пережив замах, коли в його поштовій скринці здетонувала ручна граната.

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