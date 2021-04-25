У Києві під час засідання міського штабу затвердили особливі вимоги до церковних богослужінь на Великдень, які проходитимуть в умовах карантину. Про це повідомила прес-служба мера столиці.

«Відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На якому, зокрема, ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня», - сказано в повідомленні.

Зокрема, у Києві керівникам церков рекомендують:

рекомендувати вірянам брати участь у богослужіннях в онлайн-режимі;

для відвідувачів храмів забезпечити дезінфекцію і провітрювання приміщень;

обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 м² приміщення;

релігійний захід на відкритому повітрі має проводитись із дотримання дистанції 1,5 метра (за винятком членів однієї сім’ї);

забезпечити температурний скринінг учасників богослужінь;

дотримуватися маскового режиму.

Крім того, влада Києва на зустрічі з представниками всіх конфесій закликала їх роз'яснити необхідність таких заходів своїм парафіянам.

До слова, ще 19 квітня Рада церков Львова оприлюднила такі ж рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня у церквах Львівської МТГ. Зокрема, святкові богослужіння у Львові проходитимуть у режимі онлайн або ж на вулиці, але з дотриманням карантинних правил.

22 квітня у МОЗ заявили, що введення додаткових карантинних обмежень в Україні на Великдень поки не планується, оскільки ситуація з поширенням коронавірусу в країні стабілізувалася.

Попри це Міністерство охорони здоров'я також розробило низку рекомендацій щодо святкування Великодня під час карантину