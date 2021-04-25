У Києві затвердили вимоги до богослужінь на Великдень
Правила Великодніх богослужінь у Києві ідентичні до раніше прийнятих львівських
У Києві під час засідання міського штабу затвердили особливі вимоги до церковних богослужінь на Великдень, які проходитимуть в умовах карантину. Про це повідомила прес-служба мера столиці.
«Відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На якому, зокрема, ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня», - сказано в повідомленні.
Зокрема, у Києві керівникам церков рекомендують:
- рекомендувати вірянам брати участь у богослужіннях в онлайн-режимі;
- для відвідувачів храмів забезпечити дезінфекцію і провітрювання приміщень;
- обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 м² приміщення;
- релігійний захід на відкритому повітрі має проводитись із дотримання дистанції 1,5 метра (за винятком членів однієї сім’ї);
- забезпечити температурний скринінг учасників богослужінь;
- дотримуватися маскового режиму.
Крім того, влада Києва на зустрічі з представниками всіх конфесій закликала їх роз'яснити необхідність таких заходів своїм парафіянам.
До слова, ще 19 квітня Рада церков Львова оприлюднила такі ж рекомендації щодо святкування Вербної неділі та Великодня у церквах Львівської МТГ. Зокрема, святкові богослужіння у Львові проходитимуть у режимі онлайн або ж на вулиці, але з дотриманням карантинних правил.
22 квітня у МОЗ заявили, що введення додаткових карантинних обмежень в Україні на Великдень поки не планується, оскільки ситуація з поширенням коронавірусу в країні стабілізувалася.
Попри це Міністерство охорони здоров'я також розробило низку рекомендацій щодо святкування Великодня під час карантину