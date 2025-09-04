Ремонт у Костополі розпочнуть з вулиць Грушевського та Нової

У місті Костопіль Рівненської області запровадили низку нововведень для зменшення заторів і розвантаження транспортного потоку. Місцева влада вирішила зробити частину вулиці Грушевського односторонньою, а також облаштувати нові платні паркувальні майданчики. Контроль за дотриманням правил паркування здійснюватиме муніципальна варта. Про це повідомила Костопільська міськрада у середу, 3 вересня.

Начальник управління інфраструктури Костопільської міськради Дмитро Гаврилюк розповів ZAXID.NET, що капітальний ремонт вулиць розпочнуть до кінця 2025 року. Так, на частині вулиці Грушевського запровадять односторонній рух, а на вулиці Новій – проведуть ремонт до перехрестя з вулицею Руданського із нанесенням нової розмітки. Окрім цього, передбачено ремонт вулиць Прибережної та частково Героїв України – насамперед для облаштування зупинок. Із міського бюджету на це передбачили понад 1 млн грн.

«Контролюватиме паркування та благоустрій муніципальна варта. Спочатку – у м’якому режимі з попередженнями. Після закупівлі обладнання інспектори зможуть штрафувати порушників. У відділі працюватимуть дві людини для контролю паркування та дві – для дотримання правил благоустрою», – зазначили у Костопільській міськраді.

Разом зі зміною схеми дорожнього руху у центрі Костополя, яка забезпечить 200 місць для автомобілів, міськрада затвердила створення двох платних паркінгів. Їхнє відкриття планують з 1 січня 2026 року, оператором буде «Костопількомунсервіс». Йдеться про паркувальні майданчики на вулицях Грушевського та Героїв України, а також – на Руданського та Прибережній.

У міськраді зазначили, що за попередніми підрахунками, громада зможе отримувати понад 1 млн грн прибутку щороку. Частина грошей піде у бюджет, а частина – на обслуговування парковок.