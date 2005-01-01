У Краковці вилучили позашляховик із підробленими документами

Вінничанин намагався ввезти в УКраїну позашляховик із підробленими документами

У міжнародному пункті пропуску Краковець львівські митники вилучили автомобіль Volvo XC90, 2006 року випуску, який 37-річний мешканець Вінниці намагався ввезти в Україну із підробленими документами.

До митного контролю водій, який в’їхав смугою «зелений коридор» подав пакет документів, згідно з якими автомобіль зареєстрований в Італії, а він користується ним за дорученням. Однак під час перевірки митники зауважили, що у реєстраційному номері літера B, що позначала країну реєстрації Бельгію, змінена на літеру І, що позначає Італію, повідомила прес-служба ДФС у Львівській області.

У подальшому митники встановили, що бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є викраденим в Італії, також нема даних щодо реєстрації автомобіля в цій країні. Доручення на право керування транспортним засобом є підробленим. Врешті з’ясували, що автомобіль був придбаний на аукціоні у США, а згодом через литовську фірму його переміщували у Вінницю.

Справу про порушення вінничанином ч.1 ст. 483 Митного кодексу України скерують до суду. Автомобіль вилучили на час слідства.