Суд засудив активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

Південний окружний військовий суд Росії засудив фігуранта справи «кримських мусульман» Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму. Про це повідомили в громадському об'єднанні «Кримська солідарність», пише LB.ua.

«Суд засудив активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, перші чотири з них Ернес проведе у в'язниці – найважчі умови. Потім Сейтосманова відправлять до виправної колонії. Після визволення суд призначив йому півтора року обмежень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження полягають у необхідності відзначатись у Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) 2 рази на місяць, не залишати житло з 10 вечора до 6 ранку, не змінювати місце проживання та роботу без повідомлення ФСВП, не відвідувати публічні заходи.

Захист має намір оскаржити вирок Південного окружного військового суду в апеляційній та касаційній інстанціях.

Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні та інших країнах світу. 5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 17 років у колонії суворого режиму його рідного брата Енвера Сейтосманова.

До арешту Ернес Сейтосманов відвідував судові процеси над кримськими татарами в Криму та в Ростові-на-Дону, допомагав сім'ям політв'язнів у розв'язанні соціально-побутових питань, брав участь у громадських ініціативах.

Обшук у Ернеса Сейтосманова розпочався о 4 ранку 9 лютого 2022 року. Співробітники ФСБ тоді прийшли за декількома адресами: у Бахчисарайському районі – до будинку активіста «Кримської солідарності» Ансара Османова, у Сімферопольському районі – до Аметхана Абдулвапова, у Білогірському районі – до будинку Марлена Мустафаєва та до Балаклавського району Севастополя.

Всім їм інкримінували статтю 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності терористичної організації»), а також за статтею 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»).