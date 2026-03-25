ДБР затримало підозрюваних під час передачі наркотиків

Правоохоронці викрили та зупинили постачання метадону до Кропивницької виправної колонії №6. Організував злочинну схему начальник одного з відділів колонії разом із колишніми та нинішніми засудженими. Про це в середу, 25 березня, повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що колишні засуджені надсилали посадовцю колонії посилки з Wi-Fi модемами, в яких ховали згортки з метадоном. Посадовець приносив їх до колонії та передавав засудженим для продажу.

23 березня працівники ДБР затримали підозрюваних під час чергової доставки наркотиків.

Начальнику відділу та чотирьом його спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотиків у місцях позбавлення волі). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід.