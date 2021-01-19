У квартирі львівської п'ятиповерхівки виникла пожежа
Через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуювати мешканців верхніх поверхів
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 17:020
Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі
У вівторок, 19 січня, у Львові виникла пожежа у п’ятиповерховому будинку. Пожежа сталася у квартирі на третьому поверсі на вул. Городоцькій, 210. Унаслідок пожежі постраждала старша жінка, яка проживала у квартирі. Рятувальники евакуювали з будинку мешканців верхніх поверхів.
Як повідомили рятувальники, пожежа виникла о 16:08 у квартирі на третьому поверсі житлового будинку.
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«Горіли речі домашнього вжитку на площі 20 м2. Постраждала одна особа. О 16:23 пожежу локалізували. З верхніх поверхів евакуювали 4 осіб», – повідомили у ДСНС Львівщини.
Постраждалу жінку рятувальники передали медикам. Наразі більше інформації про її стан немає.
Пожежу ліквідували о 16:49. Наразі причина загорання невідома.
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