Будівля військової комендатури, де стався вибух

Удень вівторка, 17 лютого, у будівлі військової поліції на території військової частини в місті Сертолово Ленінградської області РФ пролунав вибух. Причина вибуху наразі невідома. Про це повідомили губернатор регіону Олександр Дрозденко та російські телеграм-канали.

Зазначається, що вибух стався на третьому поверсі будівлі комендатури близько 13:20. Унаслідок вибуху другий і третій поверхи будівлі частково обвалилися. За різними даними, загинули від двох до трьох людей. Під завалами можуть перебувати ще кілька бойовиків.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що доручив силовим відомствам допомогти військовим з розбором завалів і врятувати постраждалих. Він додав, що причини інциденту встановлюються.

За інформацією російських телеграм-каналів, на території частини, імовірно, готували операторів дронів для відправки на війну в Україну.

Нагадаємо, 24 грудня 2025 року у Москві ліквідували двох російських поліцейських, причетних до катувань українських полонених бійців.