Американські нацгвардійці на місці стрілянини у Вашингтоні 26 листопада

Поранена внаслідок стрілянини біля Білого дому військовослужбовиця Національної гвардії США Сара Бекстром померла в лікарні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в четвер, 27 листопада, передає агентство AFP.

Трамп розповів, що 20-річна Бекстром із Західної Вірджинії вступила на службу в Національну гвардію в червні 2023 року. Ще один поранений нацгвардієць, 24-річний Ендрю Вулф, «бореться за своє життя» в госпіталі, його стан оцінюють як «дуже поганий».

We are devastated to confirm the death of our own, Spc. Sarah Beckstrom, who was shot in the line of duty near the Farragut Square Metro Station Wednesday. Spc. Beckstrom was pronounced dead at MedStar Washington Hospital on Nov. 27, by wounds incurred during the shooting. pic.twitter.com/24aBjnstFk — WV National Guard (@WVNationalGuard) November 28, 2025

Відомо, що ймовірний стрілець був поранений під час затримання і, як повідомляється, перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 26 листопада у Вашингтоні неподалік Білого Дому сталася стрілянина. Унаслідок цього критичних поранень зазнали двоє бійців Національної гвардії США, які перебували на чергуванні.

Згодом кілька американських високопосадовців повідомили, що стрільцем виявився 29-річний Рахманулла Л. Чоловік переїхав до США у 2021 році з Афганістану, де раніше співпрацював з американськими спецслужбами.

Телеканал CNN повідомляв, що у 2024 році підозрюваний просив притулок у США, а вже на початку 2025 року його заявку задовольнили.