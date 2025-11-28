У лікарні померла поранена біля Білого дому службовиця Нацгвардії
Ще один поранений нацгвардієць перебуває в критичному стані
Поранена внаслідок стрілянини біля Білого дому військовослужбовиця Національної гвардії США Сара Бекстром померла в лікарні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в четвер, 27 листопада, передає агентство AFP.
Трамп розповів, що 20-річна Бекстром із Західної Вірджинії вступила на службу в Національну гвардію в червні 2023 року. Ще один поранений нацгвардієць, 24-річний Ендрю Вулф, «бореться за своє життя» в госпіталі, його стан оцінюють як «дуже поганий».
Відомо, що ймовірний стрілець був поранений під час затримання і, як повідомляється, перебуває у критичному стані.
Нагадаємо, 26 листопада у Вашингтоні неподалік Білого Дому сталася стрілянина. Унаслідок цього критичних поранень зазнали двоє бійців Національної гвардії США, які перебували на чергуванні.
Згодом кілька американських високопосадовців повідомили, що стрільцем виявився 29-річний Рахманулла Л. Чоловік переїхав до США у 2021 році з Афганістану, де раніше співпрацював з американськими спецслужбами.
Телеканал CNN повідомляв, що у 2024 році підозрюваний просив притулок у США, а вже на початку 2025 року його заявку задовольнили.