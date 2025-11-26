Обставини стрілянини наразі невідомі

У середу, 26 листопада, у Вашингтоні сталася стрілянина неподалік від Білого Дому. Внаслідок цього поранені двоє бійців Національної гвардії США, повідомило Reuters та президент США Дональд Трамп.

За даними поліції Вашингтона, 26 листопада за квартал від Білого дому пролунали постріли. Обставини стрілянини на момент публікації невідомі.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що внаслідок стрілянини поранені двоє нацгвардійців. У своїй соцмережі TruthSocial президент Дональд Трамп заявив, що обидва бійці перебувають у критичному стані.

«Тварина, яка підстрелила двох нацгвардійців, які зазнали критичних поранень, також серйозно поранена, але заплатить дуже високу ціну», – написав Трамп.

Сам президент США не був у Білому домі – Трамп перебуває на своєму курорті у Палм-Біч напередодні Дні подяки. Віцепрезидент Джей Ді Венс перебував у Кентуккі.

Доповнено 22:49. Губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Морісі повідомив, що обидва поранені бійці Нацгвардії США померли від отриманих поранень. Втім, згодом він заявив, що влада отримує суперечливі повідомлення про стан бійців.

Нагадаємо, ще у серпні Трамп заявив, що розгорне на вулицях Вашингтона військових Нацгвардії «для боротьби зі злочинністю та очищенням міста від безхатьків». Зокрема, нацгвардійці мали запобігати насильству із застосуванням вогнепальної зброї.

Зазначимо, у 2023 році Вашингтон був третім містом у США з населенням в понад 500 тис. людей. за рівнем вбивств із застосуванням вогнепальної зброї.