Візуалізація сучасного центру для онкопацієнтів

У п’ятницю, 19 червня, виконавчий комітет ЛМР затвердив проєктно-кошторисну документацію для реконструкції корпусів лікарні святого Луки на вул. Навроцького та будівництва нового корпусу дистанційно-променевої терапії з лікувально-діагностичними приміщеннями.

Як повідомила Львівська міськрада, йдеться про сучасний центр, де пацієнти зможуть отримувати увесь цикл допомоги в єдиному місці – від діагностики та хірургічного лікування до хіміо- та променевої терапії і стаціонарного перебування.

За словами заступниці начальника управління охорони здоров’я Львівської міської ради Ірини Коренькової, орієнтовно 176 млн грн передбачено на будівельні роботи, ще близько 370 млн грн – на закупівлю медичного обладнання.

«Ми хочемо, щоб онкопацієнти могли проходити весь шлях лікування в одному медичному закладі. Сьогодні два лінійні прискорювачі, які працюють у міській лікарні на вул. Миколайчука, фактично завантажені безперервно. Тому місто планує створити ще один центр для допомоги онкопацієнтам на базі лікарні святого Луки», – зазначила Ірина Коренькова.

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Будівництво планують здійснювати із залученням позабюджетних коштів, а також частково із запозичень. Перше територіальне медичне об’єднання працює над залученням грантового фінансування для реалізації проєкту.

У новому корпусі планують створити повноцінне відділення для онкопацієнтів із палатами для стаціонарного перебування. Також там мають встановити сучасне діагностичне та лікувальне обладнання – комп’ютерний томограф і лінійні прискорювачі для променевої терапії.

«У новому корпусі плануємо розмістити відділення для онкопацієнтів із власним палатним фондом, а також встановити сучасне обладнання для діагностики та лікування. Йдеться про комп’ютерний томограф і один, а в перспективі — два лінійні прискорювачі для проведення променевої терапії. Таке відділення для міста дуже потрібне, адже, на жаль, онкологічні захворювання дедалі частіше діагностують і в молодших людей. Ми продовжуємо шукати донорів і грантодавців, які могли б долучитися до реалізації проєкту», – розповів керівник лікарні святого Луки Віталій Колодій.

Особливу увагу приділено розвитку променевої терапії. Зараз у Львові працює шість лінійних прискорювачів: два – у Першому територіальному медичному об’єднанні, ще чотири – в обласному онкологічному центрі. Водночас наявне обладнання працює безперервно, а потреба у такому лікуванні щороку зростає.

Новий корпус планують звести на території лікарні святого Луки на вул. Навроцького. Окрім самого обладнання, проєкт передбачає створення спеціалізованих приміщень для роботи лінійних прискорювачів. Такі об’єкти мають особливі вимоги до безпеки та будівництва, зокрема потребують потужних захисних конструкцій через специфіку роботи обладнання.

Затвердження проєктно-кошторисної документації є важливим етапом для початку реалізації проєкту. Уже цього року місто планує розпочати будівельні роботи та продовжити пошук додаткових джерел фінансування для створення сучасного онкологічного відділення у міській лікарні на вул. Навроцького.