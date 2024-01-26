Спеціалісти підраховують розмір заподіяних пожежею збитків

Вночі у ліцеї в селі Мирне на Рівненщині сталась пожежа. Вогонь охопив кабінет хімії та практично вщент його знищив. Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електромережі.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про пожежу в ліцеї у селі Мирне Малолюбашанської громади надійшло близько 00:13 у п’ятницю, 26 січня.

«Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що займання сталося у навчальному кабінеті хімії на другому поверсі двоповерхового корпусу. На гасіння було подано вогнегасні речовини. Було залучено три спецавтомобілі та 12 вогнеборців», – йдеться у повідомленні.



Вогонь знищив парти, речі навчального призначення, оздоблення стін та стелі, а також підлогу на площі 50 м².

Рятувальники додають, що жертв та постраждалих немає.

Попередньо причиною виникнення пожежі називають коротке замикання електромережі. Розмір завданих збитків встановлюються.