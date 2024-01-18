Згоріла квартира у будинку, що на вулиці Мирогощанській

У Дубні внаслідок пожежі в квартирі загинули двоє людей: 57-річна жінка та 46-річний чоловік. Їхні тіла виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу в помешканні. Через що у квартирі виникло займання, встановлюють спеціалісти.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про пожежу в одній із квартир в п'ятиповерховому житловому будинку в місті Дубно по вулиці Мирогощанська надійшло у четвер, 18 січня. Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіла чоловіка та жінки 1966 та 1977 років народження.

«Також під час ліквідації з будинку було виведено на свіже повітря 15 осіб, двоє з яких діти, та врятовано чоловіка 1961 року народження. До гасіння було залучено шістьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.