У ліцеї «Сихівський» за понад 11 млн грн капітально відремонтували харчоблок
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 вересня
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У вівторок, 8 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Заробляли на ухилянтах. На Львівщині СБУ спільно з поліцейськими затримали сімох учасників злочинної організації.
- Безкоштовні обіди для всіх. Як у львівському ліцеї харчують учнів.
- Втратив обидві ноги через удар FPV-дрона. Михайло Дубас проходить реабілітацію у Львові.
- Львівський міжнародний BookForum. Масштабний книжковий ярмарок та міжнародний літературний фестиваль стартує вже 10 вересня.
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