Каддафі-молодшого звинувачували у зв’язках з російськими найманцями з ПВК «Вагнер»

У Лівії загинув 53-річний Сейф аль-Іслам Каддафі – один зі семи синів поваленого диктатора країни Муаммара Каддафі. Про це увечері 3 лютого повідомили телеканал Al Arabiya та агентство Reuters, посилаючись на джерела, наближені до родини загиблого, а також на його адвоката Халеда ель-Зайді.

В офісі генерального прокурора Лівії повідомили, що слідчі разом зі судово-медичними експертами оглянули тіло Каддафі-молодшого і встановили, що він помер від вогнепальних поранень. Там додали, що триває робота з ідентифікації підозрюваних і вживаються необхідні заходи для відкриття кримінального провадження.

За словами неназваного співрозмовника Al Arabiya, близького до родини Каддафі, четверо нападників застрелили 53-річного чоловіка в його саду в місті Зінтан, після чого втекли.

Джерела в політичному оточенні Сейфа аль-Іслама Каддафі розповіли, що нападники увірвалися до резиденції політика після того, як вивели з ладу камери відеоспостереження.

Довідка

Сейф аль-Іслам Каддафі народився в лівійській столиці Триполі в 1972 році. Здобув освіту в Лівії, Швейцарії та Лондоні. У 1997 році був ініціатором створення «Міжнародного фонду співпраці в галузі благодійності Каддафі». Виступав за проведення ліберальних реформ в країні. Як голова благодійного фонду вів переговори з афганськими талібами й філіппінськими повстанцями про звільнення західних заручників. У 2003 році брав активну участь у переговорах, результатом яких стало відновлення торгівельних відносин з Великою Британією.

Reuters відзначає, що Сейф аль-Іслам Каддафі був відомий у Лівії своєю участю у формуванні державної політики до 2011 року, однак упродовж останніх років майже не з’являвся на публіці.

У 2015 році лівійський суд заочно засудив його до смертної кари за роль у придушенні масових протестів під час революції 2011 року, яка призвела до повалення режиму Муаммара Каддафі. Але через два роки сина лівійського диктатора звільнили за законом про амністію. Окрім того, Міжнародний кримінальний суд висунув проти нього попередні обвинувачення у злочинах проти людяності.

У 2021 році Сейф аль-Іслам Каддафі зареєструвався як кандидат у президенти на виборах, запланованих на грудень, однак голосування так і не відбулося через суперечки між лівійськими політичними та військовими угрупованнями.

Того ж року лівійський прокурор, який представляє підтримуваний ООН уряд Триполі, видав ордер на арешт Сейфа аль-Іслама Каддафі за звинуваченням у зв’язку з російськими найманцями з ПВК «Вагнер».