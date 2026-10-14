На вул. Огієнка розташується Центр ментального здоров'я ЛНМУ

Львівський національний медичний університет імені Короля Данила оголосив тендер на капітальний ремонт приміщень у головному лікувальному корпусі лікарні на вул. Огієнка, 5. Там розмістять Центр ментального здоров’я університету. Про це йдеться в повідомленні про тендер опублікованому у Prozzoro 9 жовтня.

Йдеться про приміщення будівлі головного лікувального корпусу на вулиці Огієнка, 5 у Львові. Очікувана вартість робіт становить 12 млн грн без ПДВ. З урахуванням податку сума сягає майже 14,4 млн грн. Роботи фінансуватимуть із власних коштів університету та місцевого бюджету. Проєкт передбачає загальний ремонт і реставрацію корпусу.

У межах капітального ремонту приміщень для розміщення Центру ментального здоровʼя підрядник виконає комплексний обсяг внутрішніх робіт: проведе демонтаж старих покриттів, вікон, дверей та сантехніки, зведе нові цегляні й газобетонні перегородки, зашиє стіни гіпсокартоном, укладе нову керамічну плитку та комерційний лінолеум, а також повністю оновить оздоблення стін і стель. Крім того, проєкт передбачає заміну вікон і дверей, встановлення підйомної платформи для маломобільних груп населення, а також повне оновлення інженерних мереж – улаштування нових систем опалення, водопостачання, каналізації, сучасного освітлення, децентралізованої вентиляції з рекуперацією та монтаж автоматичної пожежної сигналізації.

Будівля на Огієнка, 5 відома як колишня Клінічна лікарня Львівської залізниці. Рішення про передачу її майна у сферу управління МОЗ для створення університетської лікарні ЛНМУ уряд ухвалив наприкінці 2023-го року. Згодом до неї приєднали й Львівську обласну клінічну лікарню. У листопаді 2025-го ректор наказав перенести на Огієнка, 5 Центр дерматології та венерології університетської лікарні з вулиці Коновальця, 1. Речниця університету Людмила Майор пояснила це економією: приміщення орендували в облради за понад 100 тисяч гривень на місяць. Початок аукціону заплановано на 27 жовтня о 14:40.

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