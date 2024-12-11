Аварія сталася ввечері 10 грудня у Дубенському районі

Ввечері 10 грудня у селі Довгошиї Млинівської громади сталася ДТП. Унаслідок зіткнення мікроавтобуса з автобусом постраждали 29-річна жінка та три її дитини. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, водійка автомобіля Renault Trafic, 29-річна жителька Волині, не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення із автобусом «ПАЗ» під керуванням 61-річного жителя міста Луцьк.

«Унаслідок аварії постраждала водійка мікроавтобуса та троє її дітей: доньки 8 та 7 років, а також 5-річний син. Усіх із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Іще один 10-річний син не травмувався», – повідомляють у поліції.

Попередньо відомо, що водії двох транспортних засобів були тверезі, однак у них відібрали біологічні зразки.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України), правоохоронці розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає штраф або до трьох років обмеженням волі.