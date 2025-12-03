Офіційні пункти продажу ялинок у Луцьку затвердили на 10 майданчиках

У Луцьку затвердили перелік вулиць, на яких працюватимуть пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Загалом передбачено десять локацій у різних мікрорайонах міста. Відповідне рішення депутати прийняли під час засідання виконавчого комітету міськради, яке відбулося 12 листопада.

Пункти продажу ялинок і сосен облаштують за такими адресами:

бульвар Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки);

проспект Соборності, 26

проспект Відродження, 6;

вулиця Дубнівська,36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);

вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);

вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);

вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);

вулиця Захисників України (біля торгового центру «Глобус»);

вулиця Львівська (поблизу магазину SPAR)

на розі вулиці Січової та проспекту Відродження.

Хвойні дерева підприємці зможуть продавати з 1 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року. Для цього потрібно отримати погодження та укласти відповідні договори в Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку, сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Підприємці також повинні укласти договір на прибирання території пунктів продажу, не заїжджати транспортом на зелені зони та забезпечити збереження декоративних насаджень.