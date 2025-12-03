У Луцьку визначили 10 офіційних локацій для продажу новорічних ялинок
Підприємці продаватимуть дерева з 1 грудня 2025 року по 1 січня 2026-го
У Луцьку затвердили перелік вулиць, на яких працюватимуть пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Загалом передбачено десять локацій у різних мікрорайонах міста. Відповідне рішення депутати прийняли під час засідання виконавчого комітету міськради, яке відбулося 12 листопада.
Пункти продажу ялинок і сосен облаштують за такими адресами:
- бульвар Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки);
- проспект Соборності, 26
- проспект Відродження, 6;
- вулиця Дубнівська,36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);
- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- вулиця Захисників України (біля торгового центру «Глобус»);
- вулиця Львівська (поблизу магазину SPAR)
- на розі вулиці Січової та проспекту Відродження.
Хвойні дерева підприємці зможуть продавати з 1 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року. Для цього потрібно отримати погодження та укласти відповідні договори в Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку, сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення.
Підприємці також повинні укласти договір на прибирання території пунктів продажу, не заїжджати транспортом на зелені зони та забезпечити збереження декоративних насаджень.