Крадені ковпаки поліцейські знайшли у автомобілі підозрюваного

Поліція затримала 44-річного мешканця Ковеля за систематичні крадіжки автомобільних ковпаків. За крадіжки під час воєнного стану йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, днями до правоохоронців почали надходити повідомлення від мешканців спальних районів Луцька про викрадення ковпаків з їхніх автомобілів.

«Вже за короткий проміжок часу поліцейські зʼясували, що до скоєння крадіжок може бути причетний 44-річний ковельчанин, який приїжджав у Луцьк на такий незаконний промисел. Під час перевірки ймовірного зловмисника у його авто виявлено і викрадені деталі, їх вилучили», – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про шість крадіжок. Поліція встановлює причетність чоловіка до інших подібних випадків. Слідчі вже повідомили ковельчанину про підозру за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.