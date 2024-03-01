Із російського полону повернулося четверо волинян

У п’ятницю, 1 березня, рідні та представники влади зустріли в Луцьку чотирьох звільнених із російського полону військовослужбовців із Волині. Чоловіків повернули в Україну під час обміну 31 січня 2023 року. Після реабілітації вони приїхали у Волинську область.

«Це військовослужбовці Анатолій та Павло Романіки, Богдан Озімок, Олексій Коваль. Раді бачити хлопців вдома. Нехай більше ніколи їм не доведеться перебувати у такій розлуці з сім'єю та рідною домівкою», – повідомив міський голова Луцької міської ради Ігор Поліщук у Facebook.

Чоловіки добровольцями стали на захист держави з 24 лютого 2022 року. Під час розподілу потрапили до військової частини А7086. У російський полон потрапили у травні 2022 року в місті Лиман Донецької області. 31 січня 2023 року під час обміну полоненими між Україною та Росією їх звільнили.

Нагадаємо, серед звільнених військовослужбовців – брати 47-річний Анатолій та 44-річний Павло Романіки. Обидва чоловіки є жителями міста Рожище Луцького району. 41-річний Богдан Озімок із міста Рожище Луцького району, а 50-річний Олексій Коваль родом із Доросинівської громади.