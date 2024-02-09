Один житель Хмельниччини повернувся додому з російського полону. Військовослужбовець Микола був серед 100 українців, яких вдалося повернути в рамках обміну 8 лютого у форматі «100 на 100». Раніше він служи в прикордонних військах Маріуполя, а в полон потрапив 26 травня 2022 року.

В Хмельницькому на військовослужбовця чекає його дружина та донька. Вони з Маріуполя виїхали ще 17 березня, а чоловік залишився захищати місто від росіян.

«Мій чоловік проходив службу в морських прикордонних військах у Маріуполі. 23 лютого 2022 року їх викликали до місця базування щодо провокації російської армії, відтоді я більше його не бачила», – розповіла Вікторія в коментарі «Суспільне. Хмельницький». Дружина прикордонника додає, що вона з родичами до Хмельницького добиралися три доби.

Жінка розповіла, 30 січня цього року Миколі виповнилось 34 роки. Майже упродовж двох років з моменту останньої зустрічі було мало змоги зв’язатись з чоловіком.

Додамо, що Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців, повідомив у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський. Раніше про обмін повідомило російське Міноборони, яке заявило, що відбувся обмін у форматі «100 на 100». За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ і 11 тероборонців.