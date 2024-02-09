Військові з Тернопільщини воювали в ТРО та сухопутніх військах

Двоє жителів Тернопільщини повернулися додому з російського полону. Краяни були серед 100 військовослужбовців, яких вдалося повернути в рамках обміну 8 лютого у форматі «100 на 100». Серед звільнених жителів області – піхотинець зі Зборівщини Ігор Замороз та військовослужбовець ТРО.

За інформацією, яку Тернопільська ОВА надала ZAXID.NET, 8 лютого з російського полону додому повернулися двоє жителів Тернопільщини. Бійці родом з Великоберезовицької та Зборівської громад.

Зі Зборова додому повернувся 35-річний піхотинець Ігор Замороз. Його рідні вже привітали з поверненням і подякували всім за те, що чоловік в Україну приїхав цілим. Також додому вернувся і житель з Великоберезовицької громади, що під Тернополем. Його ім’я наразі невідоме, лише повідомляють, що йому 49 років і він воював в складі військ ТРО.

В соціальних мережах вітають на рідній землі зборівчанина Ігора Замороза

Додамо, що Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців, повідомив у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський. Раніше про обмін повідомило російське Міноборони, яке заявило, що відбувся обмін у форматі «100 на 100». За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула:

49 воїнів Національної гвардії України;

25 прикордонників;

26 військовослужбовців ЗСУ;

11 тероборонців.

Раніше, 31 січня додому повернулися ще троє жителів Тернопільщини. Краяни були серед 207 військовослужбовців.