Під час чергового обміну полоненими на Тернопільщину повернулося двоє військовослужбовців
Один чоловік – з Великоберезовицької громади, а інший – зі Зборівщини
Двоє жителів Тернопільщини повернулися додому з російського полону. Краяни були серед 100 військовослужбовців, яких вдалося повернути в рамках обміну 8 лютого у форматі «100 на 100». Серед звільнених жителів області – піхотинець зі Зборівщини Ігор Замороз та військовослужбовець ТРО.
За інформацією, яку Тернопільська ОВА надала ZAXID.NET, 8 лютого з російського полону додому повернулися двоє жителів Тернопільщини. Бійці родом з Великоберезовицької та Зборівської громад.
Зі Зборова додому повернувся 35-річний піхотинець Ігор Замороз. Його рідні вже привітали з поверненням і подякували всім за те, що чоловік в Україну приїхав цілим. Також додому вернувся і житель з Великоберезовицької громади, що під Тернополем. Його ім’я наразі невідоме, лише повідомляють, що йому 49 років і він воював в складі військ ТРО.
В соціальних мережах вітають на рідній землі зборівчанина Ігора Замороза
Додамо, що Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців, повідомив у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський. Раніше про обмін повідомило російське Міноборони, яке заявило, що відбувся обмін у форматі «100 на 100». За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула:
- 49 воїнів Національної гвардії України;
- 25 прикордонників;
- 26 військовослужбовців ЗСУ;
- 11 тероборонців.
Раніше, 31 січня додому повернулися ще троє жителів Тернопільщини. Краяни були серед 207 військовослужбовців.