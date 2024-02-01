Військовий медик перебував в полоні разом зі своєю дружиною

Троє жителів Тернопільщини повернулися додому з російського полону. Краяни були серед 207 військовослужбовців, яких вдалося повернути в рамках обміну 31 січня. Серед звільнених жителів області – двоє піхотинців та один військовий лікар.

Андрій Колосівський був лікарем 55-го маріупольського військового шпиталю ЗСУ

Військовий медик з Чортківщини Андрій Колосівський потрапив в полон з «Азовсталі». Він був на посаді лікаря 55-го маріупольського військового шпиталю ЗСУ. На «Азовсталі» 29-річний лікар перебував разом з дружиною Ніною. Вони оперували поранених в польовому госпіталі на заводі. Ніна Колосівська з полону вийшла раніше. Тепер чоловік повернеться до дружини і до родини на Чортківщину.

Андрій Колосівський в полоні перебував разом з дружиною Ніною

Ще двоє військових – це піхотинці Володимир Боднар та Тарас Соколовський. Тепер на звільнених українських бійців чекає лікування, реабілітація та повернення до рідних.

з1 січня відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула військових ЗСУ, Національної Гвардії, Державної прикордонної служби України та Нацполіції. Серед них – рядові службовці, а також сержанти та офіцери. Полонених, обмін яких зірвався через авіакатастрофу російського Іл-76, серед повернених військових немає.

Загалом із моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць. У Координаційному штабі повідомили, що у сприянні обміну та його організації брали Об’єднані Арабські Емірати.