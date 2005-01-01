У львівських трамваях на різдвяні свята звучатимуть колядки

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 11:411940

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У львівських трамваях на різдвяні свята звучатимуть колядки
фото ZAXID.NET
Колядки вучатимутьу виконанні гурту Troye Zillia та української співачки Софії Федини

Від суботи, 6 січня, у львівських трамваях звучатимуть різдвяні колядки. Про це повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Як зазначається, цього року львів’яни та гості нашого міста під час проїзду у міському електротранспорті в часі різдвяного періоду зможуть почути народні колядки у виконанні етно-фольк-гурту Troye Zillia та української співачки і волонтерки Софії Федини.

Зокрема, можна буде почути такий відомий твір, як Щедрик (Carol of the bells) в музичній інтерпретації гурту Troye Zillia, а також загальновідомі колядки з репертуару Софії Федини.

Речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар заявив, що усі твори автори надали на безоплатній основі з правом публічного використання та програвання у громадському електротранспорті міста впродовж різдвяних свят. «Ми дуже задоволені, що цього року можемо долучитись до святкування Різдва та трохи потішити наших пасажирів приємними різдвяними мелодіями. Дякуємо виконавцям, що люб’язно погодились надати свої твори та долучились до цього проекту», - заявив він.

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