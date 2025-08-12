У львівський музей передали конфісковані в чорних копачів 1000-літні хрестики
Київська митниця вилучила археологічні знахідки з міжнародної посилки
Колекція Львівського історичного музею поповнилася трьома бронзовими натільними хрестиками, які були поширені на всій території Русі у період XI-XIII ст. Їх вилучили київські митники з посилки, що намагалися переправити за кордон.
«Хрестики двобічні, декоровані емаллю. Належать до автентичних зразків християнської металопластики Русі. Виробництво такого типу хрестиків було налагоджене у Києві, починаючи з кінця ХІ ст., найбільшого розквіту досягло у ХІІ столітті», – повідомили у Київській митниці.
Де виявили археологічні знахідки, невідомо. Їх планували незаконно переслати у міжнародному поштовому відправленні з Дніпра до Казахстану.
«Предмети археології не підлягають продажу, колекціонуванню приватними особами, а також вивезенню за межі України. Київська митниця вилучила заборонені до пересилання предмети», – наголосили митники.