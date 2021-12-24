У п’ятницю, 24 грудня, міський голова Львова Андрій Садовий вручив сертифікати авторам проектів-переможців. Цьогоріч це 101 фіналіст. 16 ініціатив представили жителі населених пунктів Львівської громади. А участь у голосуванні взяла рекордна кількість людей – понад 145 тисяч. Загалом на реалізацію ідей скерують понад 75 млн грн.

Проекти вже традиційно розділили на дві категорії. Перша – це освітні і медичні. А друга – інші, що передбачають облаштування парків, громадських просторів чи, до прикладу, ремонту вулиць. Серед переможців – проекти оновлення шкільних спортзалів та їдалень, громадські простори в парках «Горіховий гай», «Піскові озера». А ще впорядкують парк біля озера Стосика.

«Наш проект називається «Гарт». Це спортивний майданчик для кросфіту і OCR-перешкод. В Україні і у Львові зокрема немає таких майданчиків. Ми є спортсменами, які відвідують ці змагання. І хотілося б, щоб у Львові з'явився такий майданчик для тренувань», – розповіли Ромко Колобок та Ірина Бережницька, які отримали 599 тис. грн.

А Галина Перетятко, яка представляла проект «Дитяча мрія на Вернадського», так ділиться враженнями: «Ми вперше брали участь у конкурсі. До останньої хвилини ми слідкували за голосуванням і були надзвичайно раді. Ми хочемо створити умови для активного дозвілля найменших мешканців нашого мікрорайону. Плануємо модернізувати дитячий майданчик: створити зони для активного відпочинку, для занять спортом».

Крім того, серед ініціатив-переможців – облаштування дитячих майданчиків, скейт-парків, закупівля медичного обладнання у лікарні тощо. ZAXID.NET підготував матеріал про громадські проекти львів’ян, які втілять коштом міста у 2022 році, а з повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначає: «І медичне обладнання, і майданчики, й озера, і їдальні, і благоустрій території – мега-круті проекти. Їхня цінність не в тому, що вони будуть зроблені. А в тому, що багато людей задіяно в цьому процесі. Якщо людина інвестує бодай одну гривню або свій час, тоді проект буде жити багато років. Тобто, залученість – це найбільша цінність громадського бюджету».

А наступного року, кажуть у Ратуші, на реалізацію проектів у громадський бюджет закладуть 120 млн грн.

Нагадаємо, голосування за проекти тривало з 1 до 15 листопада. Свої ідеї втілюватимуть у життя не лише жителі Львова, а й усієї громади, тобто навколишніх сіл.

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