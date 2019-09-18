У львівському аеропорту митники конфіскували в українки 2,5 кг срібних прикрас

Жителька Тернопільщини привезла ювелірні вироби з Ізраїлю

СуспільствоАліна Бекерук, сьогодні, 14:123721

До теми

У львівському аеропорту митники конфіскували в українки 2,5 кг срібних прикрас
фото ДФС у Львівській області
У аеропорту «Львів» під час перевірки у жінки вилучили понад 2,4 кг срібла

В аеропорту «Львів» митники конфіскували у 47-річної мешканки Тернопільщини 500 срібних прикрас. Жінка привезла ювелірні вироби з Ізраїлю, – повідомляє прес-служба ДФС у Львівській області.

Мешканка Тернопільщини прибула до Львова авіарейсом «Тель-Авів – Львів». В аеропорту для проходження митного контролю вона обрала смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Однак під час огляду її валізи митники виявили ювелірні вироби зі срібла, серед яких: ланцюжки, браслети, сережки, каблучки, підвіски тощо. Таким чином серед багажу жінки нарахували 500 прикрас, вагою понад 2,4 кг. Вартість привезеного товару є вищою за дозволену суму в одну тисячу євро.

Такі дії жінки мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товар у неї вилучили, справу скерують до суду.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У 44-річного львів'янина під час перевірки в аеропорті конфіскували контрабандний брендовий одяг ZAXID.NET
Львівські митники конфіскували контрабандних брендових кросівок на 270 тис. грн ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук