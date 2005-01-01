У Львівському цирку — програма «Козацькі забави» із народним весіллям і Купальською ніччю

Цього разу у Львівському цирку незвична програма. «Козацькі забави» – це швидше шоу-вистава, аніж набір номерів. За сценарієм, до нас потрапляють британські туристи – клоунське тріо «Маріпоса» і споглядають наші традиції.

«Це все українські артисти. Більшість з них з Державної циркової компанії і вони такий тур почали у вересні і після нас ще закінчують у Дніпрі», – розповідає директор Львівського цирку Роман Здреник.

Найперше глядач потрапляє на українське весілля та у корчму, де господарі хизуються своїми екзотичними тваринами – єнотами і носухами. А далі подружжя гімнастів Тімофєєвих з Кривого Рогу пропонує трюки у повітрі на полотнах і ременях.

«Коли робиш трюки, не думаєш, яка висота, взагалі не відчуваєш. Коли дивишся, так, це дуже страшно, але коли ти сам це робиш, ти настільки концентруєшся на своєму завданні, що взагалі не думаєш про те, що ти десь на висоті», – зізнаються Юлія і Максим Тімофєєви.

Життя артистів цирку постійно на колесах, а ще у кількагодинних тренуваннях щодня. Як от у юних силачів – Валерії Барабаш і Давида Рубця із Донеччини, вони жонглюють гирями.

«Мені це подобається, це адреналін на манежі. Класно, коли глядачі аплодують, емоцій багато», – зізнається силач Давид Рубець.

«Для дітей це є цілком природньо і корисно, не корисно цим не займатись. Ми ж не працюємо з надважкою вагою, у нас гирі 8-16 кілограмів максимум для діточок, а часто 5-6 кілограмів», – розповідає керівник гуртка силових жонглерів Сергій Рубець.

Глядач стане свідком ритуалів Купальської ночі, а ще потрапить на Хортицю, де кінно-акробатичний ансамбль «Вершники з України» демонструє свою майстерність. Трюки на конях зародилися на Запорізькій Січі. Козаки володіли цим мистецтвом, аби використовувати у бою.

«Вершник міг сховатися за конем, у нас є такі елементи, «пістолет» називається, з цього положення можна стріляти і візуально з боку кінь скаче сам. Є елемент «обрив», тобто козак міг прикинутися в бою, ніби його підстрелили, повиснути на коні повиснути, а потім він вилізає і всипле всім жару», – розповідає керівниця номеру «Вершники України» Катерина Дубатова.

Цю програму демонструватимуть у Львові до 1 квітня.