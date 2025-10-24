На Сихові чоловік бив ногами собаку, яка просто стояла на сходах

У Львові поліція ідентифікувала та притягнула до відповідальності чоловіка, який побив ногами безпритульного собаку на Сихові. Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомили у поліції Львівської області.

Відео з побиттям безпритульної собаки опублікували у соціальних мережах 22 жовтня. На ньому видно, як чоловік біля входу до одного з багатоквартирних будинків б’є ногами невелику собаку. При цьому пес не проявляв жодної агресії. Автор відео зазначив, що інцидент трапився у Львові на вул. Полуботка.

Поліцейські встановили особу, ним виявився 53-річний львів’янин. На нього складено адміністративний протокол за жорстоке поводження з тваринами (ст. 89), що тягне за собою накладання штрафу від двохсот до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.