Діти бавилися запальничкою

У неділю, 17 серпня, близько 17:40 поліція отримала повідомлення про пожежу в львівській гімназії «Євшан». На місце прибули рятувальники, патрульні, слідчі та оперативники кримінальної поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції у Львівській області.

Як встановили поліцейські, до підпалу дверей причетні двоє восьмирічних хлопців. Діти бавилися запальничкою та підпалили фанеру, приставлену до дверей, що й спричинило пожежу.

(фото поліції Львівської області)

Правоохоронці опитали хлопців в присутності батьків та ювенальних поліцейських. За фактом на батьків дітей склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).