У Львові готуються до Весняного ділового форуму

З 2009 року Весняний діловий форум у квітні об'єднує фахівців усієї країни для розмов про бізнес та економіку. Цьогоріч ключова тема – точка опори. Люди, що змінюють підприємницьке середовище в Україні.

«Так само як погода, так само й в економіці ну, реально складно. Тобто. Як сонце не почне світити? Країна переживає війну, країна переживає великі виклики. Весняний об'єднав велику кількість компаній, велику кількість небайдужих – тих, які хочуть розвивати економіку країни в такій довгостроковій перспективі», – розповів організатор Весняного ділового форуму Володимир Глащенков.

Уже майже десятиліття місто й бізнес об'єднуються в одне ціле, аби поговорити про економіку в довготривалій перспективі. Цьогоріч форум порадує й важливими угодами – вперше в історії заходу.

«Все більше бізнесу об'єднується навколо тої чи іншої платформи, і як одна з таких речей, які будуть відбуватися на форумі – це буде підписання угоди щодо інституціалізації одного з кластерів, де будуть об'єднані такі дослідницькі і технологічні різного роду інституції і компанії», – пояснює заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Ділитися досвідом про економіку, інфраструктуру та бізнес будуть одні із найкращих фахівців країни та світу.

«Ми почали свій бізнес з Канади, 28 років назад і в нас унікальний досвід праці в Канаді, Америці і багатьох інших західних країнах. Тому цей досвід очевидно ми приносимо сюди в Україну», – каже власник компанії «Міст Експрес» Ростислав Кисіль.

Провідні компанії обговорюватимуть варіанти спільного розвитку країни 19-20 квітня у Львові.