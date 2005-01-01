У Львові хочуть створити музей Революції Гідності

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:18720

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Міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про створення робочої групи, що розроблятиме концепцію створення у Львові музею Революції Гідності. Як розповів ZAXID.NET керівник робочої групи та заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, концепцію музею планують презентувати на початку осені.

За словами Москаленка, члени робочої групи мають визначити, яким буде наповнення музею, та його локацію. Робоча група була створена 6 червня і, за словами Андрія Москаленка, працюватиме над концепцією музею до осені.

Серед членів робочої групи є керівники профільних управлінь Львівської міськради, керівники кількох львівських музеїв («Територія Терору», музею ім. Івана Франка, Львівського історичного музею), представники УКУ, ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» та ін.

Нагадаємо, що на вул. Кривоноса у Львові створять Меморіал Небесної Сотні, що складатиметься з моста та меморіальної площі. На мості буде встановлене спеціальне накриття з вирізаними іменами героїв Небесної Сотні, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що, за словами авторів проекту, символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери підсвічуватимуться природнім світлом. На спорудження меморіалу раніше було передбачено 15 млн грн.

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