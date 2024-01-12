Юрій Стельмахов після взяття в полон в липні 2023 року

Колегія суддів Галицького районного суду Львова визнала уродженця Макіївки Юрія Стельмахова винним в участі у незаконному збройному формуванні і терористичній організації, а також державній зраді за умов воєнного стану. За службу в лавах так званої «ДНР» чоловік отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Станом на 9 січня 2023 року, донеччанин утримується в таборі для військовополоненихї «Захід 1».

Як встановили слідчі, 22 лютого 2022 року Стельмахов тримав повістку від представника російської армії та у той же день добровільно прибув до пункту збору мобілізованих в Макіївці. Там пройшов військову підготовку, опанував тактику ведення бою та здійснення штурму, отримав військову амуніцію і автомат Калашникова.

Стельмахова зарахували на військову службу «стрільцем-помічником гранатометника»до 2-ої стрілецької роти 226-го окремого стрілецького батальйону так званої «Народної міліції» терористичної «ДНР», а згодом окремого штурмового батальйону цього ж незаконного збройного формування.

У період з травня 2022 до липня 2023 років Стельмахов воював на території Донецької області, зокрема в населених пунктах Авдіївка і Красногорівка (Покровський район), Благодатне (Бахмутський район) та Кирилівка (Волноваськи район). У липні 2023 року українські військові взяли Стельмахова в полон.

У суді обвинувачений визнав свою вину, підтвердив всі обставини своєї служби в лавах російської армії, нібито щиро розкаявся, а також просив суд суворо не карати.

В інтернені також можна знайти відео, де після взяття в полон Стельмахов скаржиться на корупцію в своєму підрозділі та російське керівництво, яке ставиться до нього та інших солдат «як до м’яса», і вони зазнають значних втрат.