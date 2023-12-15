Полонений Владислав Гаджиєв засуджений до 15 років в'язниці

Колегія суддів Галицького районного суду Львова визнала 43-річного уродженця Дагестану Владислава Гаджиєва винним в участі у незаконному збройному формуванні і терористичній організації, а також державній зраді за умов воєнного стану. За службу в лавах «ЛНР» він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Гаджиєв отримав українське громадянство, оскільки тримавлий час проживав в Україні, зокрема в Луганську. 2 липня 2023 року неподалік селища Курдюмівка бойовика взяли в полон укрїнські військові.

Як встановили слідчі, 21 лютого 2022 року Гаджиєв добровільно перейшов на бік ворога країни-агресора РФ. Того ж дня, його доставили до одного з пунктів збору мобілізованих в Кадіївці. Там він пройшов військову підготовку, опанував тактику здійснення штурмів, а також отримав російську військову форму та інші речі.

Гаджиєва зарахували на військову службу «стрільцем» до 208 стрілецького (козацького) полку незаконно створеної «Народної міліції» терористичної «ЛНР», де отримав автомат Калашникова та 3 магазини до нього. У Кадіївці на окупованій Луганщині так званий підрозділ дислокувався в одній із шкіл-інтернатів.

Від березня Гаджиєв служив у складі 208 полку, а з травня 2023 року доєднався до 6-го стрілецького (козацького) полку. За весь час він воював проти українських військових на території Хорошого, Кадіївки, Рубіжного, Лисичанська (Луганська область) та Курдюмівки (Донецька область).

22 липня 2023 року неподалік селища Курдюмівка Гаджиєва взяли в полон військові ЗСУ. У суді обвинувачений визнав свою вину і підтвердив всі обставини, щиро розкаявся та просив суворо не карати.

За сукупністю злочинів Гаджиєва засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За інформацією, станом на 27 листопада 2023 року, бойовик утримується в таборі для військовополонених «Захід 1».

P.S 14 листопада 2023 року у Львові до 15 років в’язниці засудили ще одного бойовика «ЛНР» з 208 полку – Сергія Маліновського. 22 липня його разом з Владиславом Гаджиєвич взяли в полон українські військові позблизу Курдюмівки.