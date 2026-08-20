ДБР затримало співробітника СБУ після одержання грошей

ДБР затримало на хабарі 2 тис. доларів оперуповноваженого Львівського районного відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області. Співробітник СБУ вимагав гроші від фігуранта кримінального провадження.

Як зазначається в ухвалах Личаківського районного суду Львова, оперуповноважений СБУ вимагав та одержав 2 тис. доларів хабаря від фігуранта за невжиття процесуальних заходів у рамках кримінального провадження. Співробітника СБУ затримали 13 серпня на вул. Варшавській неподалік будинку 193 після одержання грошей. Справу розслідують за статтею про хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Гроші вилучили під час обшуку в автомобілі Volkswagen Passat, яким користувався оперуповноважений СБУ. За даними слідства, цей автомобіль був ввезений в Україну як гуманітарна допомога і зареєстрований на львівську ГО «Незалежні».

Суд задовольнив клопотання слідчого та відсторонив підозрюваного від посади терміном на два місяці та наклав арешт на згаданий автомобіль, вилучені під час обшуку гроші, документи та iPhone, а також на земельну ділянку та частку нерухомості, що належить підозрюваному.

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