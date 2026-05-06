Співробітника СБУ затримали під час одержання хабаря

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття співробітника СБУ на хабарництві. За його словами, спецслужбовець за гроші допомагав військовозобов’язаним отримати відстрочку від мобілізації. Про це Руслан Кравченко повідомив увечері середи, 6 травня.

За словами Руслана Кравченка, співробітник СБУ та його спільник за хабарі влаштовували чоловіків на роботу до підприємства, де можна отримати відстрочку від мобілізації. З кожного військовозобов’язаного вони вимагали 8,5 тисячі доларів. При цьому працевлаштування відбувалося лише «на папері» – перебувати на робочому місці чоловікам не потрібно було. Співробітника СБУ затримали у середу, 6 травня, під час отримання хабарів на загальну суму 34 тисячі доларів.

«Схему викрили після того, як один із потенційних “клієнтів” звернувся до правоохоронців. Подальше документування протиправної діяльності та передача коштів відбувалися під контролем оперативників», – повідомив Руслан Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що незабаром спецслужбовцю оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, 16 лютого Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в СБУ. Він зустрівся із заступником голови СБУ Олександром Покладом та доручив йому «очистити» спецслужбу.

23 квітня Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у Херсонській, Київській та Харківській областях.

Додамо, що 29 квітня СБУ повідомляла, що від початку 2026 року оголосила підозри 20 своїм посадовцям.