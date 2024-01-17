Лише 11 перехресть можна назвати чистими

Хімічна лабораторія ЛКП Адміністративно-технічне управління у четвертому кварталі 2023 року обстежило 37 найбільших перехресть Львова і Львівської громади, щоб виявити рівень забруднення повітря на них. На семи перехрестях перевищено максимальні разові граничні допустимі концентрації по оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Про це повідомляє прес-служба Львівської ЛОВА.

Найбільш забрудненими перехрестями є:

перехрестя пр. Червоної Калини – вул. Хуторівка (біля пішохідного переходу зі сторони Верхнього Шувару);

перехрестя вул. Городоцька – вул. Збиральна (навпроти автостанції на вул. Городоцькій);

перехрестя вул. Шевченка – вул. Ковча (навпроти буд. №152 на вул. Шевченка);

перехрестя вул. Кульпарківська – вул. Городоцька (біля пішохідного переходу зі сторони буд. №187 на вул. Городоцькій);

перехрестя вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. І. Франка – вул. Зарицьких (біля пішохідного переходу зі сторони буд. №79 на вул. Франка);

перехрестя вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького (навпроти автовокзалу на вул. Б. Хмельницького, буд. №225);

перехрестя вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Левандівська (біля пішохідного переходу зі сторони буд. №1а на вул. Широкій).

Чистими є 11 перехресть у Львові та громаді. Це такі перехрестя:

смт Рудно: вул. Огієнка – вул. В. Великого – вул. Шептицького (біля пішохідного переходу на вул. Огієнка);

перехрестя при в’їзді у Винники: вул. Галицька – вул. Дорога Кільцева;

перехрестя при в’їзді в с. Лисиничі: вул. Тракт Глинянський – вул. Шевченка;

перехрестя смт Брюховичі: вул. Львівська – вул. Весняна (біля пішохідного переходу на вул. Львівській);

перехрестя с. Великі Грибовичі: вул. Дублянська – вул. Дачна (біля пішохідного переходу на вул. Дублянській);

перехрестя вул. Січових Стрільців – вул. Гнатюка (біля пішохідного переходу, зі сторони буд. №2 на вул. Січових Стрільців);

перехрестя вул. Шпитальна – вул. Данилишина (біля пішохідного переходу зі сторони буд. №7 на вул. Данилишина);

перехрестя с. Рясне-Руське – с. Підрясне (зі сторони Кільцевої дороги);

перехрестя вул. Гавришкевича – вул. Краківська (біля пішохідного переходу зі сторони буд. №2 на вул. Гавришкевича);

перехрестя вул. Городоцька – вул. Виговського (біля пішохідного переходу зі сторони буд. №251 на вул. Городоцькій);

перехрестя вул. Бандери – вул. Антоновича – вул. Русових (біля пішохідного переходу зі сторони буд. №71 на вул. Антонича).

«На загазованість повітря впливає інтенсивність руху, якість транспортних засобів та щільність і поверховість забудови. На об’їзній дорозі також маємо інтенсивний рух, але за рахунок доброї провітрюваності території перевищень ГДК не спостерігається», – коментує т. в. о. директора департаменту екології та природних ресурсів ОВА Оксана Війтик.