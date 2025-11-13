Львів’яни з порушенням зору отримають від міста одноразову матеріальну допомогу, яку виплатить управління соціального захисту Львівської міської ради. Місто виділило з бюджету Львова понад 1,7 млн грн. Про це повідомила міська рада у четвер, 13 листопада.

Як йдеться у повідомленні, матеріальну допомогу люди з інвалідністю I групи по зору отримають у розмірі 2 тис. грн, для II групи – 1,5 тис. грн. Загалом виплати отримають 941 львів’янин, серед яких 596 осіб з інвалідністю I групи та 345 – з II групи.

«Для нас важливо не лише надати фінансову допомогу, а й показати, що люди з порушенням зору не залишаються наодинці зі своїми щоденними викликами. Ми прагнемо, щоб кожен мешканець відчував турботу громади та розумів: його бачать, чують і підтримують», – зазначила керівниця управління соціального захисту Львівської міської ради Тетяна Колесник.

За додатковою інформацією містяни можуть звернутися до відділу соціального захисту Львова за місцем реєстрації або зателефонувати на лінію підтримки міста за номером 16-20. До слова, кошти надають у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської громади.