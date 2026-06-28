У Львові облаштують перше соціальне житло для молоді
Люди до 25 років зможуть орендувати квартири за 5–7 тис. грн
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У Львові незабаром зʼявиться перше соціальне житло для молоді. Перший будинок буде мати 53 квартири площею приблизно 36 м² кожна. Про це у неділю, 28 червня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
«Сьогодні презентуємо проєкт, якого в Україні ще не було. Це не означає, що місто роздає квартири. Це можливість для молодих людей орендувати житло за доступною ціною і мати час стати на ноги», – наголосив посадовець.
Відбір пожильців відбуватиметься через конкурсну комісію. Податися зможуть молоді люди віком до 25 років, які переїхали до Львова з інших областей. Пріоритет надаватимуть медикам, освітянам, фахівцям, які працюють у сфері культури, креативних індустрій та арттерапії, а також працівникам ДСНС, поліції й інших важливих служб.
Користуватися соціальним житлом можна буде до трьох років. Мешканці оплачуватимуть оренду орієнтовно 5–7 тисяч гривень на місяць.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Ми хочемо, щоб місто допомагало тим, кого сьогодні найбільше потребує. Ми хочемо, щоб у Львові з’явився повноцінний фонд соціального житла. І щоб в Україні запрацював сучасний закон про соціальне житло, який дасть можливість реалізовувати такі проєкти системно, а не як виняток», – зазначив Андрій Москаленко.
Партнерами проєкту є Європейська комісія та NEFCO. Більш детально заступник міського голови пообіцяв розповісти незабаром.