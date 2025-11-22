Опади посиляться, а температура опуститься нижче нуля

Львівська міська рада повідомляє про штормове попередження на вечір суботи, 22 листопада, і на неділю, 23 листопада. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, в місті очікується значний мокрий сніг та сніг з хуртовинами.

Оголошено II – помаранчевий – рівень небезпеки на вечір суботи, 22 листопада, і I – жовтий – на неділю, 23 листопада. Окрім хуртовини, очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Містян закликають зважати на прогноз погоди і бути обережними на вулицях.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між машинами, вмикати фари, а пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію» міста за номером 1580.

Щодо температури повітря в неділю, 23 листопада, то, за інформацією Львівського гідрометцентру, стовпчики термометрів показуватимуть два градуси морозу впродовж доби.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 22 листопада на Львівщині через снігопад було знеструмлено 159 населених пунктів.