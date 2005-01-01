У Львові патрульні спільно з рятувальниками допомогли яструбу, що заплутався на дереві

Яструба відвезли у міських еколого-натуралістичний центр

До поліції Львова надійшло повідомлення, що на вул. Блажкевича у Залізничному районі міста на дереві сидить птах, що заплутався за гілку та не може самостійно звільнитись. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львова.

Патрульні приїхали на місце події та побачили на висоті десяти метрів птаха. Інспектори зрозуміли, що самостійно йому допомогти не в силі та викликали бригаду ДСНС, які спустили яструба на землю.

«Хоча цей птах і хижий (яструб-тетерев’ятник), проте людей не боявся та сміливо сидів на руках. Патрульні його оглянули, видимих ушкоджень не виявили та зателефонували в міський еколого-натуралістичний центр, де погодилися його взяти до себе», – йдеться у повідомленні поліції.