Тарифи на ритуальні послуги не переглядалися з 2025 року

У Львові змінять вартість на окремі ритуальні послуги. Мова йде про копання могил, оформлення договорів та свідоцтв, а також підпоховання та поховання урни з прахом. Відповідне рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету ЛМР. Про це повідомила пресслужба ЛМР у середу, 24 червня.

Як зазначили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, тарифи на ритуальні послуги не переглядалися з 2025 року і вже не покривають реальних витрат. Через зростання витрат на заробітну плату працівникам, податки та інші обов’язкові платежі вони вже не покривають реальних витрат на надання послуг і забезпечення безперебійної роботи служби.

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«Без приведення тарифів у відповідність до реальних витрат існує ризик виникнення заборгованості із виплати зарплати працівникам, а також накопичення боргів перед бюджетом. Водночас підприємство зобов’язане забезпечувати оплату праці у відповідності до законодавства. Відтак перегляд тарифу – це забезпечення стабільної роботи нашої служби, яка виконує важливу соціальну функцію для громади міста», – повідомили у ЛКП «Муніципальна обрядова служба».

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Зокрема, перегляд тарифів торкнеться оформлення документів на поховання, копання могил, демонтажу намогильних споруд та поховання урни з прахом у колумбарії, землю або до існуючої могили. У разі затвердження нових тарифів вартість оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання зросте з 38 до 54 грн, а оформлення свідоцтва про поховання – з 24 до 34 грн.

Також планують підвищити вартість копання могил. Залежно від розміру могили та стану ґрунту ціна становитиме від 1 020 до 7 720 грн. Наразі цей вид послуг коштує від 809 до 6 101 грн. Зміняться й тарифи на демонтаж намогильних споруд під час підпоховання. Вартість робіт залежатиме від пори року та типу пам’ятника – одинарного чи подвійного. За новими розрахунками вона коливатиметься від 4,5 тис. до 11,6 тис. грн, тоді як нині становить від 3,8 тис. до 9,8 тис. грн.

Крім того, поховання урни з прахом подорожчає до 1,5-2,1 тис. грн залежно від способу поховання. Для порівняння, чинні тарифи становлять від 1,2 до 1,6 тис. грн.

«Запропоновані зміни тарифів розроблені відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі економічно обґрунтованих розрахунків фактичних витрат на надання відповідних послуг. Перегляд тарифів є вимушеним, проте необхідним кроком для забезпечення належної якості ритуальних послуг, своєчасної виплати заробітної плати працівникам, підтримання технічної справності обладнання та транспортних засобів, а також стабільної роботи підприємства в інтересах територіальної громади міста Львова», – пояснили у ЛКП «Муніципальна обрядова служба».