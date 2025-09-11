У Львові завершили ремонт дороги на вул. Драгоманова
Новини Львова від ZAXID.NET за 11 вересня
У четвер, 11 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Відкрили для руху транспорту. У Львові завершили поточний ремонт дороги на вул. Драгоманова.
- Не платили оренду. У Львові розпочали процедуру виселення держпідприємства «Укрзахідпроектреставрація» із комунальних приміщень.
- Ситуація із Covid-19 на Львівщині. Щотижня кількість хворих зростає приблизно на 100-150 людей.
- Оновлення автопарку. Львів замовив 48 нових низькопідлогових автобусів у місцевого підприємства «Електрон».
