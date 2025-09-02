Жінку повалили на землю, а нападник бив її ногами

У Львові побили виконавчу директорку фестивалю української культури «Виделкаfest» Іванну Антонюк, коли вона стала очевидицею домашнього насильства. Про це постраждала повідомила у вівторок, 2 вересня, на своїй сторінці у фейсбуці, де також опублікувала відео з камер спостереження.

Інцидент трапився ще 31 липня. Іванна Антонюк приїхала до Львова і вийшла з таксі біля одного з житлових комплексів, де мала жити на час фестивалю Faine Misto.

«Я почула крики та плач дітей, а у відповідь – матюки чоловіка. Підійшовши ближче, побачила чоловіка, який хитався й кричав уже на дружину та товариша, який намагався стримати його пориви рушити в сторону жінки. Чоловік, що до цього кричав на весь двір матюки, підбіг до дружини, яка вела від нього двох маленьких дівчаток, і вдарив її кулаком у лице. Потім схопив за плече й почав сіпати», – розповіла Іванна Антонюк.

Після того, як спроби іншого чоловіка, який виявився кумом домашнього насильника, зупинити нападника не подіяли, Іванна Антонюк застосувала перцевий балончик.

«Кум збив мене на землю, а кривдник дружини почав бити ногами, по дорозі поваливши дівчину свого кума, яка намагалася зупинити його напад на мене, на землю. Коли чоловіка відтягнули, а мені допомагали встати, він вирвався і продовжив бити мене ногами», – ідеться в дописі.

Іванна Антонюк наступного дня написала заяву в поліцію про побиття і передала контакти свідків та людей, через яких можна знайти нападника, – перед цим вона поговорила з мешканцями ЖК та головою ОСББ.

Після того, як постраждала дала свідчення в поліції, їй та її родині стали телефонувати з невідомого номера.

«Згодом телефонує моя бабуся (!!) і каже, що до неї подзвонив “волонтер з Франківська” й передав: “Не можу додзвонитися до вашої внучки ні на особистий, ні на робочий номер” (останній я не вказувала як контактний для поліції і не повідомляла про нього взагалі). І диктує саме той, з якого мені дзвонили раніше», – розповіла постраждала.

Також вона переказала свою телефонну розмову з нападником, який запрошував її на каву, щоб «пояснити ситуацію». Він заявив, що не бив дружину, а просто «потягнув за плече», і вона може підтвердити, що «все добре». У розмові нападник також згадував «побратимів», хоча військовим, за словами Іванни Антонюк, не є, і маніпулював цією темою.

Скорочений телефонний діалог Іванни Антонюк та нападника (скріншот з допису)

У коментарях до свого допису Іванна Антонюк додала, що нападника звуть Віталій Демчук. Також вона виклала скріншот тегів з програми Getcontant, якими підписаний номер Віталія Демчука. З тегів можна зробити висновок, що Віталій Демчук займається викупом авто на вул. Любінській у Львові – ідеться про фірму з назвою «Своє авто». Контактний номер, вказаний на сайті цієї фірми, належить саме Віталію Демчуку.

Також серед тегів були «Автовикуп», «Віталій права», «Віталік МРЕО», «Віталік рішало МРЕО», «Віталік мільйонер», «Віталік БМВ» тощо. Деякі з цих тегів більше не відображалися після допиту Віталія Демчука в поліції, додала Іванна Антонюк.

Постраждала додала, що після того, як вона відмовилась зустрітись з Віталієм Демчуком, він написав заяву в поліцію на неї. ZAXID.NET звернувся до Іванни Антонюк за коментарем та очікує на відповідь. Наразі відомо, що представляти її інтереси у справі pro bono зголосилось адвокатське бюро Addati Group з Києва.

«Це історія не про те, що побили мене. Це історія про двох дівчат та дружину, які в будь-який момент можуть бути побитими тим, хто повинен їх захищати. Побитими, бо він сильніший і “не в настрої” чи “сама довела”. Це про виховання дівчат, які переймають патерни поведінки батьків. Домашнє насильство – це не про “не виносити сварки з дому” і не про “б'є, значить любить”. Це кримінальний злочин, особливо небезпечний тоді, коли діти стають його свідками. Подібні випадки не повинні замовчуватися чи вирішуватися неофіційними “домовленостями”», – написала Іванна Антонюк.

Інформація буде доповнюватись.