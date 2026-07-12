Судячи із фото у соцмережах, при затриманні було шість авто поліції

У неділю, 12 липня, у мікрорайоні Рясне-1 у Львові поліція з погонею затримала водія легковика, який порушив ПДР. Його позбавили посвідчення водія за нетверезу їзду, але він продовжував їздити за кермом попри заборону суду.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, 24-річний водій автомобіля Ford, порушивши правила дорожнього руху, не виконав вимогу про зупинку поліцейських і почав втікати. Патрульні його переслідували, а у мікрорайоні Рясне-1 його вдалося заблокувати. Судячи із фото у соцмережах, на місці було шість авто поліції.

Порушник виявився позбавленим посвідчення водія за нетверезу їзду. Цьогоріч, наприкінці червня, він повторно сів п’яним за кермо.

Авто порушника евакуювали на спеціальний майданчик

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Патрульні склали на нього протоколи: за ст.122-2 (невиконання вимог про зупинку), за ч. 5 ст. 126 (повторне керування транспортним засобом будучи позбавленим посвідчення водія) КУпАП, а також протокол затримання.

Йому також винесли низку постанов за порушення правил вчинених під час втечі. Окрім того, водію загрожує відповідальність за ст.382 (Невиконання рішення суду) КК України. Авто порушника евакуювали на спеціальний майданчик.